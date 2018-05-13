Denizlispor'da Averi aday

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor\'da 27 Mayıs\'ta gerçekleşecek olağan genel kurulda ilk aday belli oldu. Yeşil-siyahlılarda mevcut başkan Mustafa Üstek, daha önce aday olmayacağını açıklarken, Serinhisar Kulübü Başkanı Şükrü Averi\'nin liste hazırladığı öğrenildi. Averi\'nin yakın çevresine, \"Denizlispor\'un en iyi yerlere gelmesi için göreve talibim, elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz\" ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Şükrü Averi\'nin teknik direktörlük için de Feyyaz Uçar\'ı düşündüğü iddia edildi.