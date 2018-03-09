T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'da Atakan kadro dışı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

09 Mart 2018 17:30

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de Adana Demirspor\'a deplasmanda 3-1 yenilerek kümede kalma yolunda ağır yara alan Denizlispor\'da genç orta saha oyuncusu Atakan Üner süresiz kadro dışı bırakıldı. Denizlispor yönetiminin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 18 yaşındaki futbolcuyla 2020 yılına kadar mukavele yapmak istediği ancak futbolcunun menajerinin bu öneriye sıcak bakmadığı bildirildi. Bunun üzerine kurmayların teklifi kabul etmeyen Akakan\'ı U21 takımına gönderdiği öğrenildi. Yeşil-siyahlıların altyapısından yetişen Atakan, bu sezon 12 lig maçında formayı terletirken, 1 kez de gol sevinci yaşadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDENİZLİ DHA SPOR TotoLig Adana DemirsporDenizlisporAtakanBununAkakan U21Yeşilsiyahlıların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24