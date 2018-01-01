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Spor

Denizlispor'da Anıl ile yollar ayrıldı

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'da orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir ile yollar resmen ayrıldı

01 Ocak 2018 17:26

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de düşmeme mücadelesi veren Denizlispor\'da orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir ile yollar resmen ayrıldı. Yönetimin, tecrübeli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştığı bildirildi. Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Anıl\'a alacağının bir kısmının peşin olarak verildiğini belirterek, \"Futbolcularımızla hiçbir sorun yaşamıyoruz. Görüşerek yollarımızı ayırıyoruz\" dedi.
Atilla, genç futbolcu Batıcan\'ın da takımdan ayrıldığını sözlerine ekleyerek,  \"Batıcan kendisine kulüp buldu. Her iki taraf için de hayırlı olsun\" diye konuştu. Anıl bu sezon 12 lig maçında forma giyerken, Batıcan ise 2 kupa müsabakasında görev aldı.  


 

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