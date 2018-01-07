Denizlispor'da Alperen yuvaya döndü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de ikinci yarıda düşme hattından çıkmak isteyen Denizlispor, transfer yasağını kaldırmasının ardından takviye hamlelerini sürdürüyor. İlk olarak Kayserispor\'dan defans oyuncusu Canberk Aydın\'ı resmen kadrosuna dahil edeh yeşil-siyahlılar, Teleset Mobilya Akhisarspor\'da görev yapan eski futbolcusu Alperen Babacan\'ı da yuvaya döndürdü. Sezon sonuna kadar kiralanan 20 yaşındaki savunmacı, Antalya Belek kampına katıldı. Sezon başında Akhisarspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayan ancak fazla forma şansı bulamayan Alperen, Denizlispor\'un altyapısından yetişmişti. Ege ekibi Atiker Konyasporlu Eze, Osmanlıspor\'dan Hasan Kılıç ve Giresunsporlu Canberk Dilaver\'in de kampa katılmalarını bekliyor.

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