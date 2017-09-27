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Spor

Denizlispor'da 4 aday var

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) TFF 1

27 Eylül 2017 15:50

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de 6 maçta 1 puanla son sırada kalan Denizlispor\'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek\'in sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından yeni teknik adam arayışları sürüyor. Yeşil-siyahlı yönetim, dün akşam yaptığı toplantıda teknik direktörlük için 4 isimle görüşme kararı aldı. Kardemir Karabükspor\'dan ayrılan Erkan Sözeri\'nin yanı sıra bir süredir takım çalıştırmayan Hamza Hamzaoğlu, Yılmaz Vural ve İsmet Taşdemir\'le görüşülmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Adaylarla görüşmelere başlayan Futbol  Şube Sorumlusu Ali Fırat, \"Yönetim kurulu olarak bazı isimler belirledik. Bu isimlerle görüşmeler yapıyoruz. Aceleci davranmak istemiyoruz. Hafta sonundaki maça teknik direktörümüzü yetiştirmek gibi bir kaygımız yok. En iyi kararı vermek istiyoruz\" dedi. Takım, haftanın ilk çalışmasını Altyapı Koordinatörü Ali Kepenek yönetiminde yaptı. Yeşil-siyahlıları cumartesi günü iç sahada oynanacak Gazişehir Gaziantep maçına Kepenek\'in hazırlayacağı öğrenildi. 

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