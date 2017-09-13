T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'a Ziya müjdesi

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- BİRİNCİ Lig'de sezon başından bu yana üst üste gelen sakatlıklar yüzünden zor günler yaşayan Denizlispor'un hücumdaki en önemli silahlarından Ziya'nın iyileşmesi, teknik heyeti rahatlattı

13 Eylül 2017 19:13

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- BİRİNCİ Lig\'de sezon başından bu yana üst üste gelen sakatlıklar yüzünden zor günler yaşayan Denizlispor\'un hücumdaki en önemli silahlarından Ziya\'nın iyileşmesi, teknik heyeti rahatlattı.
Sol diz altı kas dokusundaki yırtık yüzünden 2 haftadır takımdaki yerini alamayan Ziya\'nın dün yapılan kontrolünde Giresunspor karşılaşmasında forma giyebileceği açıklandı. Kappel ve Cenk\'in sakatlıklarının devam ettiği yeşil siyahlı takımda Moritz\'in durumu yarın yapılacak kontrolde netlik kazanacak. Brezilyalı futbolcunun bu müsabakaya yetişebileceği belirtildi.
Öte yandan yönetim Ulusal Kulüp Lisansı için gerekli hukuki, sportif, altyapı ve mali kriterleri yerine getirmeye çabalayan yönetim, puan silme cezası almamak için dosyayı 20 Eylül\'e kadar tamamlamayı hedefliyor. Bir aydan bu yana kulüpten alacağı olan eski futbolcu, teknik adam, yönetici ve personelle görüşen yöneticiler, alacakları yapılandırarak muvafakatname almaya çalışıyor. Yaklaşık 200 alacak dosyasını 19\'a indiren kurmaylar, hafta sonunda Yunanistan\'a giderek 319 bir euro alacağını yapılandırmak için eski futbolculardan Leozinho ile masaya oturacak. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Osman Nuri BOYACIDENİZLİ DHA BİRİNCİ LigDenizlisporZiyaSolGiresunsporKappelCenkMoritzBrezilyalıUlusal Kulüp LisansıEylülBirYaklaşıkYunanistanLeozinho

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24