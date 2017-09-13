Denizlispor'a Ziya müjdesi

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- BİRİNCİ Lig\'de sezon başından bu yana üst üste gelen sakatlıklar yüzünden zor günler yaşayan Denizlispor\'un hücumdaki en önemli silahlarından Ziya\'nın iyileşmesi, teknik heyeti rahatlattı.

Sol diz altı kas dokusundaki yırtık yüzünden 2 haftadır takımdaki yerini alamayan Ziya\'nın dün yapılan kontrolünde Giresunspor karşılaşmasında forma giyebileceği açıklandı. Kappel ve Cenk\'in sakatlıklarının devam ettiği yeşil siyahlı takımda Moritz\'in durumu yarın yapılacak kontrolde netlik kazanacak. Brezilyalı futbolcunun bu müsabakaya yetişebileceği belirtildi.

Öte yandan yönetim Ulusal Kulüp Lisansı için gerekli hukuki, sportif, altyapı ve mali kriterleri yerine getirmeye çabalayan yönetim, puan silme cezası almamak için dosyayı 20 Eylül\'e kadar tamamlamayı hedefliyor. Bir aydan bu yana kulüpten alacağı olan eski futbolcu, teknik adam, yönetici ve personelle görüşen yöneticiler, alacakları yapılandırarak muvafakatname almaya çalışıyor. Yaklaşık 200 alacak dosyasını 19\'a indiren kurmaylar, hafta sonunda Yunanistan\'a giderek 319 bir euro alacağını yapılandırmak için eski futbolculardan Leozinho ile masaya oturacak.

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