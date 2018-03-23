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Spor

Denizlispor'a para morali

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor'da yönetim, Süper Lig kovalayan Ankaragücü'yle oynanacak maç öncesi futbolculara ödeme yapacak

23 Mart 2018 16:45

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor\'da yönetim, Süper Lig kovalayan Ankaragücü\'yle oynanacak maç öncesi futbolculara ödeme yapacak. Milli aradan sonra Başkent temsilcisini ağırlayacak Denizlispor\'da kurmaylar, takımı bu şekilde motive etmeye çalışacak. Son Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Altınordu maçları için açıklanan 15\'er bin TL\'lik galibiyet primleri ise yeniden 10 bin TL\'ye indi. Takıma iç ve dış saha maçlarında alınacak her galibiyet için 10\'ar bin TL ödül dağıtılacak. Beraberliklere ise prim ödenmeyecek. Yeşil-silahlı ekip, ligde sezonun bitimine 6 hafta kala 30 puanla kurtuluş hattının 1 puan gerisinde bulunuyor.

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