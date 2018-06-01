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Spor

Denizlispor'a Bakan Zeybekçi müjdesi

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

01 Haziran 2018 16:27

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de Başkan Mustafa Üstek\'in güven tazelediği kongrenin ardından teknik direktör arayışıyla iç ve dış transfere yönelen Denizlispor\'da taraftarlar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi\'nin açıklamalarıyla yeni sezon öncesi umutlandı. Yeşil-siyahlı renklere gönül veren isimlerin başında gelen Bakan Zeybekçi, takımın yeni sezonda şampiyonluğa oynayacağını ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının sözünü verdi. 
Zeybekçi, Denizlispor ile ilgili, \"Kulüpte başkan seçildi ve birkaç yönetici değişikliğine gitti. Kendileri ile bir araya geldik. Yeni sezonla ilgili olabilecek şeyleri konuştuk. Bu sene Denizlililer Denizlispor\'u çok farklı bir şekilde görecek. Denizlispor\'a şampiyonluk iddiası ile yapılması gereken her şeyi yapacağız. Şöyle bir gayret edelim, olması gereken yere götürelim\" dedi.
Bakan Zeybekci ayrıca Denizlispor dışında kentte sporla ilgili önemli bir konuyu önümüzdeki günlerde Denizlililer ile paylaşacaklarını açıkladı.

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