Denizlispor zorlanmadı



Ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor, ligin rahat takımlarından Ankaraspor’u sahasında ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Turkcell Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor sahasında Ankaraspor’u net bir skorla geçti.



Ligde kalmak adına mutlak 3 puana ihtiyacı olan yeşil-siyahlılar, 16. dakikada Wescley ve 21. dakikada Bangoura’nın attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.



Denizlispor bu sonuçla puanını 38 yapaak son 2 haftaya 13. sırada girerken, Ankaraspor ise 40 puanla 9. sırada kaldı.





DENİZLİSPOR: 2 - ANKARASPOR: 0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yunus Yıldırım xxx, Serdar Diyadin xxx, Arkın Akgöl xxx

Denizlispor: Özden xx, Burak xx, Roberts xx (Dk. 81 Fatih Yiğen x), Bangoura xxx (Dk. 61 Musa Sinan xx), Güray xx, Emin xx, Wescley xxx, Şener xxx, Çağlar xx (Dk. 42 Ozan xx), Angelov xx, Braga xx

Ankaraspor: Senecky x, Ediz xx, Baki xx, Mehmet Çakır xx, Batak xx, Bilal x (Dk. 66 Caner x), Lewis xx, Erhan xx, Adem xx, Mehmet Özdemir x (Dk. 77 Anıl x), Umut x (Dk. 46 Konate xx)

Goller: Dk. 16 Wescley, Dk. 21 Bangoura (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Dk. 68 Şener, Dk. 79 Angelov (Denizlispor), Dk. 64 Ediz (Ankaraspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



51. dakikada Ankaraspor atağında, Mehmet Çakır'ın ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta top kalenin üstünden dışarı çıktı.



53. dakikada Denizlispor atağında, Güray'ın pasına hareketlenen Angelov'un kafa vuruşunda top kaleci Senecky'de kaldı.



58. dakikada Mehmet Çakır'ın pasında topla ceza alanı içinde buluşan Konate'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.



79. dakikada yine Konate'nin, bu kez ceza sahası dışından attığı şutta, kaleci Özden topu kornere çeldi.



84. dakikada ceza sahasına gönderilen topa yükselen Mehmet Çakır'ın kafa vuruşunda, kaleci Özden topu kontrol etti.



89. dakikada Anıl'ın sert şutunda Özden topu kornere çeldi.



