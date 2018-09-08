Denizlispor yine karıştı

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de sezon başlar başlamaz 20 Eylül\'de olağanüstü kongreye gitme kararı alan Denizlispor\'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda şampiyonluk kupalarının çöpe atılıp saksı yapıldığı ortaya çıkan kulüpte transferlerle ilgili tartışma da bitmiyor. Transfer döneminde aylarca forvet arayan yeşil-siyahlılarda son gün lisansı çıkarılan Gbolahan Salami\'nin sözleşmesinin forma bile giymeden feshedilmesi kriz yarattı.

Geçen sezon ilk yarıda elinde yalnız golcü Yasin Ozan olan Denizlispor\'da, devre arasında Mehmet Akyüz ve Eze transfer edilmesine rağmen Eze\'nin sakatlığıyla yalnız Mehmet\'e kaldı. Bu sezon da uzun arayışlar sonucu gelen Salami krizi yaşanınca hücum hattı yine tek başına Mehmet Akyüz\'e emanet oldu.

Ligde 4 maçta yalnız 1 gol atabilen Denizlispor\'da taraftarlar, sosyal medyada transfer politikasını eleştirip Salami\'nin verim alınamayan Eze\'nin transferinde kulübü büyük mali yükün altına sokan aynı menajer kanalıyla gelmesine tepki gösterdi. Denizli\'de teknik direktör Osman Özköylü\'nün futbolcularla ilgili yerel medyaya yaptığı iddia edilen, \"Altınordu maçına çıkmadan kaybetmişiz. Yaşananlar benden gizlenmese o futbolcuları Denizli\'de bırakırdım\", \"Bana kalsa futbolcuların hepsini kadro dışı bırakırım\" açıklamaları ise yalanlandı.

Kongre öncesi önünde karanlık tablo olan yeşil-siyahlılar, ay içinde borçlarını kapatıp kriterleri yerine getiremezse kulüp lisansını yenileyemeyecek. Lisans alamayan kulüplerin 3\'er puanı silinecek.