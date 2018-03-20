Denizlispor yara saracak

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de Altınordu deplasmanından 2-1\'lik yenilgiyle dönerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada yaralarını saracak. Denizlispor\'da sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Cenk ve Burak, 1 Nisan\'da iç sahada oynanacak Ankaragücü maçında takımdaki yerlerini alabilecek. Hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından yarın başlayacak yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Eze, Ziya ve Kerem Can\'ın da iyileşerek Başkent ekibi karşısında görev almaları bekleniyor. Denizlispor\'da cezalı duruma düşen Taşkın ise kadroda yer almayacak.