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Spor

Denizlispor yara saracak

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de Altınordu deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada yaralarını saracak

20 Mart 2018 15:04

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de Altınordu deplasmanından 2-1\'lik yenilgiyle dönerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada yaralarını saracak. Denizlispor\'da sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Cenk ve Burak, 1 Nisan\'da iç sahada oynanacak Ankaragücü maçında takımdaki yerlerini alabilecek. Hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından yarın başlayacak yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Eze, Ziya ve Kerem Can\'ın da iyileşerek Başkent ekibi karşısında görev almaları bekleniyor. Denizlispor\'da cezalı duruma düşen Taşkın ise kadroda yer almayacak.

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