Denizlispor, Yalçın Koşukavak'ı resmen açıkladı

Süper Lig ekibi Denizlispor, teknik direktör görevi için Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladığını resmen açıkladı. Sezona Robert Prosinecki yönetiminde giren, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle deneyimli teknik direktörle yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, son 3 karşılaşmaya kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde çıkmıştı.

Denizlispor resmi Twitter hesabından Yalçın Koşukavak ile anlaşıldığı resmen açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağlamış olup, resmi imza töreni bugün saat 15.00'de tesislerimizde gerçekleştirilecektir" sözlerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Altay’ı çalıştıran Yalçın Koşukavak'ın bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılmıştı.