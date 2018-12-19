Denizlispor transferde rotayı belirledi

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de cuma günü evinde İstanbulspor\'la oynayacağı ilk yarının son maçı öncesi devreyi 2\'nci sırada, direkt Süper Lig hattında bitirmeyi garantileyen 33 puanlı Denizlispor, ara dönemdeki transfer stratejisini belirledi.

Hedefini direkt Süper Lig olarak koyan yeşil-siyahlılarda yönetimle bir araya gelen teknik direktör Yücel İldiz, 2 ya da 3 futbolcunun takımdan ayrılabileceğini, 3 bölgeye de takviye yapacaklarını söyledi.

İkinci yarının çok daha zor olacağını belirten deneyimli teknik adam, \"Önce İstanbulspor karşılaşmasını kayıpsız geçmeliyiz. Ardından çalışmalarımız başlayacak. Vedalaşmak ve yeni isimlerle yola devam etmek futbolun doğasında var\" dedi. İldiz, şans bulamayan oyuncular Cenk, Cihan ve Muhammet\'in alacaklarından dolayı kulübe ihtar çekmesiyle ilgili olarak ise \"Bu idari bir konudur. Fazla bir şey söyleyemem. Biz kendi işimize bakacağız\" ifadelerini kullandı.