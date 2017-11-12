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Spor

Denizlispor tempo artırdı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'nci Lig'de gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Denizlispor, milli maç arasında tempoyu yükseltti

12 Kasım 2017 16:21

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'nci Lig\'de gelecek hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Denizlispor, milli maç arasında tempoyu yükseltti. Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde çıkış yakalayan yeşil-siyahlılar istikrarlı gidişini sürdürmek isterken, sakatlıkları süren Sankoh, Berkan, Cihan ve kaleci Hüseyin takımdan ayrı çalıştı.
Ankaragücü deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandığını belirten Reha Erginer, \"Lige verilen arayı çok iyi değerlendiriyoruz. Gün geçtikçe takım savunmasını daha iyi yapmaya başladık. Hücumda da kendimizi en iyi şekilde geliştireceğiz. Amacımız seri galibiyetler alıp bir an öncü üst gruba girmek\" dedi.

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