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Spor

Denizlispor Teknik Direktörü Erginer: "Transfer şart"

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında 1 puan alıp düşme hattından uzaklaşamayan Denizlispor'da teknik direktör Reha Erginer, devre arasında transfer yapmalarının şart olduğunu söyledi

11 Aralık 2017 15:32

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de son 4 maçında 1 puan alıp düşme hattından uzaklaşamayan Denizlispor\'da teknik direktör Reha Erginer, devre arasında transfer yapmalarının şart olduğunu söyledi.
Takıma mutlaka kaliteli futbolcuların alınması gerektiğini dile getiren Erginer, \"Çalışmalara başladık. Bu takıma takviyenin şart olduğunu herkes biliyor. Buraya gelecek isimler kaliteleriyle bir tık fark yaratmak zorundalar. Transfer yapacağız diye mevcut futbolcuların bu durumdan olumsuz etkileneceklerini de düşünmüyorum\" diye konuştu. Sıkıntılarla her zaman baş edebileceğini ifade eden Erginer, \"Denizlispor\'a bilerek geldim. Sıkıntılara sonuna kadar göğüs gererim\" dedi.
Son haftalardaki düşüşü de değerlendiren deneyimli teknik adam, \"Çok önemli ve zorlu maçlar oynuyoruz. Evimizde golsüz berabere kaldığımız Samsunspor maçı 6 puanlıktı. Amacımız bir an önce düşme potasından çıkmak. Takımda gol sıkıntısı var. Üçüncü bölgede yaptığımız atakları bir türlü değerlendiremiyoruz. Samsunspor karşılaşmasında da bu problemi yaşadık. Ben de futbolcularım da oldukça üzgün. Herkes elinden geleni yapıyor ama ciddi kayıplar yaşadık. Kalan 2 haftada elimizden gelenin en iyisini yapacağız\" ifadelerini kullandı. Bu hafta Gaziantepspor\'la deplasmanda karşılaşacak Denizlispor\'a FIFA\'nın geçen yıl verdiği 2 dönem transfer yasağı ara transfer döneminde son bulacak. Yönetim takviyeler için bütçe ayırdı.
MORITZ\'E GÖZDAĞI
Denizlispor Teknik Direktörü Reha Erginer, önceki hafta deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören ve ardından hakeme saldırısı nedeniyle 5 maç ceza alan oyuncusu Andre Moritz\'e gözdağı verdi. Kadro derinliklerinin yeterli olmadığını belirten Erginer, \"Üst üste iki maça aynı kadro ile çıkamıyoruz. Oyuncumuzun yaptıkları kabul edilemez. Moritz\'in davranışlarını sorumsuzluk olarak tanımlayabilirim. Moritz hem maçı kaybettiriyor hem de bir sonraki maçı tehlikeye atıyor. Disiplin kurulunun verdiği cezayı eleştirecek değilim. Bundan sonrasına bakacağız\" dedi. 

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