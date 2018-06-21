Denizlispor Sinan Özkan'ı istiyor

DENİZLİ, (DHA) - GAZİŞEHİR Gaziantep\'ten Muhammet Himmet ve Adanaspor\'dan Gökhan Süzen\'i kadrosuna dahil edip, Kappel ile İsmail Haktan\'la yollarını ayıran 1\'inci Lig ekibi Denizlispor, Sinan Özkan\'ı gündemine aldı. Geçen sezonu Giresunspor\'da geçiren 32 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ve bonservisi elinde olan Sinan\'ın en kısa sürede resmi imzayı atacağı kaydedildi.

Yeşil-siyahlıların ayrıca Gazişehir Gaziantep\'ten ayrılan Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak\'a da teklif götürdüğü iddia edildi. Futbol yaşamına Fransa\'nın St-Etienne takımında başlayan Sinan, ülkemizde Türk Telekomspor, Manisaspor, Samsunspor, Fethiyespor, Tokatspor, Elazığspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor formalarını terletti. Süper Lig\'de 7, 1. Lig\'de 239, 2. Lig\'de 41 müsabakaya çıkan deneyimli forvet 50 gol attı.