T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Giresunspor'u 3-2 mağlup ederek 5'te 5 yapan ve adını 2'nci sıraya yazdıran Denizlispor, yarın orta sıralarda yer alan Balıkesirspor Baltok'a konuk olacak

30 Kasım 2018 15:01

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son olarak evinde Giresunspor\'u 3-2 mağlup ederek 5\'te 5 yapan ve adını 2\'nci sıraya yazdıran Denizlispor, yarın orta sıralarda yer alan Balıkesirspor Baltok\'a konuk olacak. 
Atatürk Stadı\'nda Ramazan Keleş\'in düdük çalacağı müsabaka saat 16.00\'da başlayacak. Konuk takımda kart cezalısı Mbamba ile sakatlığı süren Cihan forma giyemeyecek. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyledi. Balıkesirspor\'un da çıkış aradığını ifade eden İldiz, \"İyi bir seri yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz 3 puan. Galip gelecek kalitemiz var\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHA Spor TotoLigGiresunsporDenizlisporBalıkesirspor BaltokStadı Ramazan KeleşKonukMbambaCihanDenizlispor Teknik Direktörü YücelBalıkesirsporBunuHedefimizGalip
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24