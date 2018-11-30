Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son olarak evinde Giresunspor\'u 3-2 mağlup ederek 5\'te 5 yapan ve adını 2\'nci sıraya yazdıran Denizlispor, yarın orta sıralarda yer alan Balıkesirspor Baltok\'a konuk olacak.

Atatürk Stadı\'nda Ramazan Keleş\'in düdük çalacağı müsabaka saat 16.00\'da başlayacak. Konuk takımda kart cezalısı Mbamba ile sakatlığı süren Cihan forma giyemeyecek. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyledi. Balıkesirspor\'un da çıkış aradığını ifade eden İldiz, \"İyi bir seri yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz 3 puan. Galip gelecek kalitemiz var\" dedi.