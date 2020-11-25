Denizlispor, Prosinecki ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı. Tecrübeli teknik adam Ege ekibine sezon başında imza atmıştı.

Süper Lig'de 5 puanla 20. sırada yer alan ve kötü bir performans sergileyen Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki, yönetime istifasına sunmuştu. Bugün yapılan görüşmeler sonucunda yeşil beyazlılar, tecrübeli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşıp yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.

Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu"