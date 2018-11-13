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Spor

Denizlispor personeli unutmadı

DENİZLİ, (DHA) -  SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'u 2-1 yenip 4'te 4 yapan ve Süper Lig umutlarını artıran Denizlispor'da yönetim kurulu, kulüp personeliyle bir araya geldi

13 Kasım 2018 14:56

DENİZLİ, (DHA) - 
SPOR Toto 1\'inci Lig\'de geçen hafta deplasmanda Boluspor\'u 2-1 yenip 4\'te 4 yapan ve Süper Lig umutlarını artıran Denizlispor\'da yönetim kurulu, kulüp personeliyle bir araya geldi. Başkan Ali Çetin, Asbaşkanlar Taner Atilla ve Engin Şahin tesislerde çalışanlarla buluşup birlik çağrısı yaptı. Personelin sorunlarını dinleyen Ali Çetin, \"Biz bir aileyiz. Sizlerin çalışmaları ve performansı A takımımızı direkt etkiliyor. Sizlerden beklentilerimiz büyük. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak takımımızı şampiyon yapacağız. Bu kulüpte herhangi bir karmaşıklık olmasına izin vermeyelim, hepimiz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapalım\" dedi. 
Öte yandan Denizli\'de tekstil işiyle uğraşan Erhan Yolcu, ligin 14\'üncü haftasında oynanacak Balıkesirspor maçında takımın deplasman masraflarını karşılalacağını söyledi. Taner Atilla ile bir araya gelen Yolcu, \"Hedefleri olan bir takıma sahibiz. Denizlispor\'a destek vermekten gurur duyuyorum\" dedi.
Bir iş adamamının daha kulübe 75 bin TL bağış yapacağını söyleyen Atilla ise \"Vizyon sahibi bir kulübüz. Şehrin bizlere destek çıkması çok önemli. Balıkesirspor deplasmanın masraflarını karşılamayı kabul eden Erhan Yolcu\'ya yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı. 

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