Denizlispor krizi savdı

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de yeni sezona büyük umutlarla başladıktan sonra transfer tartışmaları ile mali sıkıntılardan kurtulamayan, henüz ilk haftalarda olağanüstü kongre sürecine giren Denizlispor\'da camia, lige tutuk başlayan takımın üst üste 2 galibiyetiyle moral buldu.

Ligde ilk 4 maçı 1 galibiyetle geçen Denizlispor, Eskişehirspor\'dan sonra Osmanlıspor\'u da deplasmanda 2-0 yenmeyi başarıp yarışa ortak oldu. Geçen sezon şubat ayından bu yana ilk kez art arda çıktığı 2 maçı kazanan yeşil-siyahlılarda alınan 6 puan camiaya büyük moral verdi. Hafta içinde de kesinleşmiş borçlarını kapatıp Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu\'na Ulusal Kulüp Lisansı belgelerini teslim ederek 3 puan silme cezasından büyük oranda kurtulan Ege ekibi, üzerine galibiyetlerle derin bir nefes aldı.

Rakibi iyi analiz ederek kazanmayı başardıklarını söyleyen teknik direktör Osman Özköylü, özellikle son dönemde yaşadıkları problem ve sıkıntılar olduğunu, kulübün kongre aşamasında bulunduğunu kaydederek, \"Bizler kulübün çalışanlarıyız. Kongre süreci ister istemez kafalarda bir takım problemler oluşturdu, bizi meşgul etti. Kendimizi işimize yüzde 100 veremedik. Çünkü içinde birçok şeyi barındırıyordu. Oyuncularla konuştuk. Maçlarda kazanabiliriz ya da kaybedebiliriz. Sadece işine odaklanan, kendi onuru için, formasının şerefi için oynanan oyuncular olacak demiştim. Bu konuda herkese söz verebilirim. Oyuncular beni yanıltmadılar, verdiğim sözün doğru olduğunu gösterdiler. Bu da beni ayrıca memnun etti. Biz iyi bir takımız. Eksiklerimiz var ama daha iyisini yapacak güçteyiz\" dedi.

İLK ADAY MELİH YANIK

Denizlispor\'da 20 Eylül\'de yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul katılım azlığı nedeniyle 28 Eylül Cuma gününe ertelenirken başkanlığa adaylığını koyan ilk isim eski asbaşkanlardan Melih Yanık oldu. Başkan Mustafa Üstek\'in aday olmayacağını açıkladığı yeşil-siyahlı kulüpte daha önce yöneticilik yapan Avukat Melih Yanık, kararını sosyal medyadan duyurdu. Yanık, sosyal medya hesabından, \"28 Eylül günü yapılacak olan Denizlispor olağanüstü kongresinde başkan adayı olduğumu bildiririm. Denizlispor\'u ortak akılla ve tüm Denizli\'yi kucaklayarak yönetmeye talibim\" açıklamasını yaptı.