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Spor

Denizlispor karalar bağladı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

05 Şubat 2018 15:29

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de düşme-kalma yarışındaki en yakın rakibi Eskişehirspor\'a sahasında 2-0 yenilen Denizlispor, karalar bağladı. Ligde devre arasında transfer yasağını kaldırıp Süper Lig patentli 8 önemli takviye yapmasına rağmen çıktığı 3 maçta yalnız 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Denizlispor, en önemli rakibine de evinde mağlup olunca kurtuluş hattının 4 puan gerisine düştü. Son 10 haftadır düşme hattından sıyrılamayan yeşil-siyahlılarda taraftarların Eskişehir mücadelesi sonrası istifaya davet ettiği teknik direktör Reha Erginer, tepkiyi normal karşıladı.
Kendileri açısından 7 puanlık bir mücadeleden yenilgiyle ayrıldıklarını belirten Erginer, \"Beraberliği bile düşenmezken evimizde 2-0 mağlup olduk. Devre arası önemli takviyeler yaptık. Yönetim kendi üzerine düşeni yaptı. İki haftadır istediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyoruz. Denizlispor bu ligde devam edecektir. Düşme sıkıntısı yaşamayacaktır ama bir an önce toparlanıp hem gerekli oyunu hem de skoru ortaya koyması gerekir. Taraftarın bizden beklentisi yüksek. Haklılar, sahada yapılan transferlerden sonra doğru oyun, iyi skor görmek istiyorlar\" dedi.

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