Denizlispor kampı yenilgiyle bitirdi

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, Antalya kampının son gününde Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor\'la oynadığı özel maçı 2-1 kaybetti. Yeşil-siyahlılar müsabakanın 15\'inci dakikasında Recep Niyaz\'ın attığı golle devreyi 1-0 galip tamamladı. Denizli, 51\'de Vedat Muric ve 77\'de Eren\'in gollerine engel olamadı.

Denizlispor\'un Ankaragücü\'nden kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı golcü Kehinde ise mücadelenin ikinci yarısında ilk kez yeşil-siyahlı formayı giydi. Denizlispor, Antalya kampında oynadığı hazırlık karşılaşmalarında Gümüşhanespor\'u 3-2 yenip, Yeni Malatyaspor\'a tek golle mağlup olmuştu. Kampı noktalayan Ege ekibi, pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri\'nde Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başlayacak.

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