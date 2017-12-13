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Spor

Denizlispor kalan 2 maçını kayıpsız geçmek istiyor

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan düşme hattındaki Denizlispor, devre arasına kadar kalan 2 karşılaşmada 6 puan hedefliyor

13 Aralık 2017 16:16

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan düşme hattındaki Denizlispor, devre arasına kadar kalan 2 karşılaşmada 6 puan hedefliyor. Bu hafta 3 puanla son sıradaki Gaziantepspor\'la deplasmanda karşılaştıktan sonra devreyi iç sahadaki Boluspor mücadelesiyle tamamlayacak. 
Denizlispor\'da teknik Direktör Reha Erginer, özellikle Gaziantep sınavının önemine dikkat çekti. Önlerindeki 2 maçı da kazanarak devre arasına iyi girmek istediklerini aktaran Erginer, \"Samsunspor karşılaşması kazanabileceğimiz bir maçtı. İyi bir oyun ortaya koyduk ancak galibiyeti elimizden kaçırdık. Gaziantespor maçı bizim için çok önemli bir randevu. Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor\'a farklı bir şekilde mağlup oldular. Onlar da bize karşı galip gelerek aldıkları ağır mağlubiyeti unutturmak isteyecekler. Ligde bulunduğumuz konum itibariyle bu maçı kazanarak 3 puana ulaşmak istiyoruz. Önümüzde 2 maç ve 6 puan var. Bu maçları kazanarak devre arasına moralli girmeyi arzuluyoruz\" diye konuştu.

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