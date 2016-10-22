Denizlispor iki golle güldü

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Denizlispor sahasında Gaziantepspor Büyükşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 48’de Ziya Alkurt ve 54’te Slavko Perovic kaydetti. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un tek sayısı 81’de Muhammet Reis’in penaltıdan attığı golle geldi.



Bu galibiyetin ardından Denizlispor, puanını 11’e yükseltti. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise 14 puanda kaldı.

Denizlispor 2-1 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Ahmet Ayaz xx, Murat Temel xx,



Denizlispor: Necati xx, Alperen xxx, Ömer Alp xx, Ziya xxx, Kappel xxx, Perovic xxx (Yasin dk. 68 x), Veli xx, Cenk xx, Kerem xx, Berkan xx (İsmail dk. 72 x), Barış xxx (Tahacan dk. 90 ?)



Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stackhowiak x, Rıza xx, Gökhan x, Muhammet x, Ekigho xx, Uche xx, Damir x (Okan dk. 58 x), Yenal x (Gökhan dk. 83 ?), Nemanja x (İskender dk. 58 x), Yasin x, Ahmet x



Goller: Ziya (dk. 48), Perovic (dk. 54) (Denizlispor), Muhammet (dk. 80) (Gaziantep BŞB)



Sarı kartlar: Perovic, Veli, Alperen, Ziya (Denizlispor), Rıza, Yenal, Ahmet (Gaziantep BŞB)