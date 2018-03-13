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Spor

Denizlispor haftayı karlı kapattı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını yenik durumdan gelip Mehmet Akyüz'ün 2 golüyle kazanan Denizlispor, rakiplerinin takılmasıyla haftayı avantajlı bitird

13 Mart 2018 14:25

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçını yenik durumdan gelip Mehmet Akyüz\'ün 2 golüyle kazanan Denizlispor, rakiplerinin takılmasıyla haftayı avantajlı bitirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 6 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle geçen Ege temsilcisi, haftanın kapanış mücadelesinde Eskişehirspor\'un evinde Altınordu\'ya yenilmesiyle kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 4\'ten 1\'e indirdi. 7 puanlık dezavantajını Fatih Tekke yönetiminde kapatan Denizli, Gaziantepspor\'a yenilen Samsunspor\'un 2, Balıkesirspor\'a kaybeden Adanaspor\'un ise yalnız 3 puan gerisinde yer alıyor.
Haftayı moralli kapatan yeşil-siyahlılarda Başkan Mustafa Üstek, \"Erzurumspor maçında sezon başından bu yana beklediğimiz, özlediğimiz bir taraftar manzarası vardı. Takıma inanılmaz destek oldular. Her an maçın içindeydiler. Takımı ateşleyen tribünlerimiz galibiyetin de çok büyük bir parçasıdır. Tüm taraftarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu manzarayı ilerleyen haftalarda da görmek istiyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız üç maçımız var. Bu maçlarda da aynı enerjiyle, daha fazla taraftarla galibiyetler elde edeceğimize inanıyorum\" diye konuştu. Denizlispor\'da Erzurum maçında sakatlanan İsmail Haktan, Ziya ve Kerem Can\'ın durumları netleşmedi.

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