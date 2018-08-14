Denizlispor golcüyü bulamadı

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de transfer dönemini iddialı geçirmesine rağmen ilk hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep\'e evinde 1-0 mağlup olan Denizlispor, istediği yabancı golcüyü bir türlü kadroya dahil edemedi.

Transfer döneminin başından bu yana yabancı forvet arayan Denizlispor, listesindeki Bekamenga, Poepon, Gladky, Etouindi, Kehinde gibi isimlerle anlaşamadı. İleri uca ve defansa mutlaka takviye yapmayı isteyen yeşil-siyahlıların arayışı sürüyor. Denizlispor, transferde son olarak Gençlerbirliği\'nden orta saha oyuncusu Mehmet Taş\'la anlaşmıştı.

Denizlispor\'un 20 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45\'te Adana Demirspor\'la oynaması gereken ikinci hafta maçı, iki kulübün başvurusu üzerine 19 Ağustos Pazar saat 19.15\'e alındı.

