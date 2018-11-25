Denizlispor-Giresunspor: 3-2

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Emrah Ünal (xx)

DENİZLİSPOR: Stachowiak (xx) - Alperen (xx), Tahacan (xxx), Keremcan (xx), Abdulkerim (xxxx), Recep (xx) (Dk. 88 Burak Altıparmak), Aissati (xxx), Ziya (xxx), Mbamba (x), Burak Çalık (xx) (Dk. 55 Deniz x), Mehmet (xxx)

GİRESUNSPOR: Kayacan (xx) - Uğur Arslan (x), Sery (xx), Kağan (x) (Dk. 61 Ba x), Emre (xx), Hüsamettin (x), Landel (xx), Kürşad (x), Volkan (xx) (Dk. 82 Ozan), Husmani (x) (Dk. 78 Muhammed x), Dauda (xx)

GOLLER: Dk. 3 Sery, Dk. 75 Volkan (Giresunspor), Dk. 34 Mehmet, Dk. 76 Ziya, Dk. 84 Abdulkerim (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Mbamba, Deniz (Denizlispor), Emre, Volkan, Ozan, Kayacan (Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 55 Mbamba (Denizlispor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de zirve hesapları yapan Denizlispor, konuk ettiği Giresunspor\'u 2 kez geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta 3-2 yenerek altın değerinde bir galibiyet elde etti.

Maçın henüz 3\'üncü dakikasında Sery\'nin golüyle yenik duruma düşen yeşil-siyahlılar, 34\'te golcüsü Mehmet ile dengeyi sağladı. İlk yarı 1-1 berabere sonuçlanırken, Denizlispor\'da Mbamba 55\'te kırmızı kart gördü. Giresunspor 75\'inci dakikada 2-1 öne geçse de ev sahibi 1 dakika sonra Ziya ile rakibine cevap verdi. Maçın 84\'üncü dakikasında topu filelere gönderen Abdulkadir Atatürk Stadı\'nı sevince boğdu. Bu sonuçla son 5 maçını kayıpsız geçen Denizlispor, puanını 28\'e yükseltip lider Gençlerbirliği\'ni takibini sürdürdü. Giresunspor ise 17 puanda kalarak yarıştan uzaklaştı.

3\'üncü dakikada konuk takımın golü geldi. Giresunspor\'un sağ kanattan Volkan\'la kullandığı serbest vuruşta William Sery kafayı vurdu, top ağlara gitti: 0-1

23\'üncü dakikada Denizlispor serbest vuruş kazandı. Recep\'in kullandığı serbest vuruşta top baraja çarpıp kornere gitti.

34\'üncü dakikada Denizlispor skoru eşitledi. Aissati sağ kanattan ceza sahası içine girerek ortasını açtı. Topa iyi yükselen Mehmet kafayla fileleri havalandırdı: 1-1.

55\'inci dakikada Denizlisporlu Mbamba ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

59\'uncu dakikada Recep sol kanattan ortaladı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Mehmet Akyüz\'ün şutu üstten auta gitti.

72\'nci dakikada Stachowiak savunmadan gelen topu eline aldı. Giresunspor çift vuruş kazandı.

75\'inci dakikada topun başına Volkan geçti. Volkan\'ın kullandığı frikikte direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-2. Giresunsporlu futbolcuların gol sevinci sırasında, tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.

76\'ncı dakikada Denizlispor bir kez daha tabelayı eşitledi. Mehmet Akyüz\'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya\'nın sert şutu filelere gitti: 2-2.

84\'üncü dakikada yeşil-siyahlılar galibiyet golünü buldu. Recep\'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde karambol oluştu. Boşta kalan topu tamamlayan Abdulkerim takımına 3 puanı kazandırdı: 3-2.