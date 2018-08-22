Denizlispor galibiyet serisi istiyor

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor\'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Denizlispor, cumartesi günü konuk edeceği Hatayspor\'u da mağlup edip galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Sezonun ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep\'e tek golle yenilerek seyircisini üzen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Osman Özköylü, \"Maalesef sahamızdaki ilk karşılaşmayı puansız kapadık. Ancak Adana Demirspor galibiyetiyle kendimize geldik. Şimdi Hatayspor engelini aşacağız ve galibiyeti taraftarımızla paylaşacağız\" diye konuştu.

Karşılaşmanın hazırlıklarına 1 gün aradan sonra başlayan yeşil-siyahlılarda son transfer Gbolahan Salami de takıma katıldı. Osman Özköylü\'nün Nijeryalı forvete Hatayspor karşısında ilk 11\'de görev vereceği kaydedildi. Öte yandan Denizlispor\'la Hatayspor 42 sene sonra karşı karşıya gelecek. En son 1975-1976 sezonunda 2\'nci Lig\'de kozlarını paylaşan iki ekibin müsabakalarında Denizlispor evinde rakibini 2-1 yenmişti. Ege temsilcisi deplasmanda ise Hatayspor\'a aynı skorla kaybetmişti.