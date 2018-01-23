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Spor

Denizlispor fırtına gibi başladı

DENİZLİ,(DHA) - TFF 1'inci Lig'de düşme potasında yer alan ve ara dönemde 10 futbolcusuyla yolları ayırıp 5 yeni ismi kadrosuna dahil eden Denizlispor, Adanaspor'u evinde 3-1 yenerek ikinci yarıya müthiş başladı

23 Ocak 2018 15:57

DENİZLİ,(DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de düşme potasında yer alan ve ara dönemde 10 futbolcusuyla yolları ayırıp 5 yeni ismi kadrosuna dahil eden Denizlispor, Adanaspor\'u evinde 3-1 yenerek ikinci yarıya müthiş başladı. Yeni transferlerden Canberk, Hasan ve Alperen mücadeleye 11\'de çıkarken, oyuna sonradan giren İsmail Haktan da gösterdiği performansla tam not aldı. İsmail, Berkan\'ın 71\'inci ve 77\'nci dakikalarda attığı gollerin asistlerini yaparak yıldızlaştı. Atiter Konyaspor\'dan transfer edilen golcü Patrick Eze ise sakatlığı yüzünden ilk maçta forma giyemedi. Ligde 6 maç sonra kazanmayı başaran Denizlispor, 17 puana yükselip kurtuluş hattıyla farkını 1\'e indererek ilerleyen haftalar için camiasına umut aşılamayı da başardı. 
Teknik direktör Reha Erginer, çok önemli bir galibiyet alarak devreye başladıklarını söyledi. Kazanmanın takıma büyük güven verdiğini anlatan deneyimli çalıştırıcı, \"3 puanın camia için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorduk. Bu galibiyetle şehirde tekrar bir sinerji oluşturduk. Taraftarla da bütünleşip özlenen Denizlispor\'u geri getireceğiz. Oyun için zaman zaman iyi işler yaptık ancak halen eksiklerimiz var. Çünkü yeni takım sayılırız\" yorumunu yaptı.
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Erginer sözlerini şu şekilde sürdürdü: \"Görüştüğümüz isimler var. Kadromuza 1 ya da 2 futbolcuyu katmayı planlıyoruz. Yapacağımız takviyeler nokta atışı olmalı, direkt takıma katkı koymalı.\"

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