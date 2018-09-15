Denizlispor, Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de önceki hafta deplasmanda Altınordu\'ya 4-0 yenilerek ağır yara alan Denizlispor, yarın sahasında Eskişehirspor\'la kozlarını paylaşacak. Atatürk Stadı\'nda Caner Ak\'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00\'de başlayacak.

Yeşil siyahlılarda Altınordu maçında kırmızı kart gören Alperen ile sakatlığı bulunan Mbamba forma giyemeyeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları Gold ve VIP tribünü 75, kapalı B ve D üst 25, kapalı A ve E üst 15, maraton ve kale arkası 10 TL olarak belirlendi.

Teknik direktör Osman Özköylü, milli maç arasının ardından zorlu bir karşılaşmayla lige döneceklerini söyledi. Eskişehirspor\'un çok genç bir ekip olduğunu belirten Özköylü, \"Rakibimiz enerjik bir yapıda, kolay kolay pes etmiyorlar, mücadeleyi bırakmıyorlar. Biz de evimizde oynadığımız 2 maçı kazanamadık. Eskişehirspor karşısında galip gelerek hem çıkışa geçmek hem de taraftarımıza ilk sevinci yaşatmak istiyoruz\" diye konuştu.