Denizlispor Eskişehir'i gözüne kestirdi

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de milli aranın ardından pazar günü evinde Eskişehirspor\'la karşılaşacak Denizlispor, 3 puana odaklandı. Lige verilen arada yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Denizlispor, U21 takımıyla yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazanırken, teknik direktör Osman Özköylü takımının durumundan memnun olduğunu dile getirdi.

Altınordu mağlubiyetini unutturacaklarını söyleyen Özköylü, \"Evimizdeki iki maçı da kazanamadık ve taraftarımıza gol sevinci yaşatamadık. Eskişehirspor karşılaşmasıyla çıkışa geçeceğiz. Taraftarımızı maça bekliyoruz. Onların desteği çok önemli\" dedi.

Denizlispor, ilk 4 maçı 4 puanla geçerken yalnız 1 gol atabildi. Yeşil-siyahlılarda defans oyuncusu Abdulkerim\'in 25\'inci yaş günü kutlandı.