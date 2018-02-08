Denizlispor Ertuğrul'la sahada

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1. Lig\'de üst üste 2 yenilgiyle düşme hattında kalınca Teknik Direktör Reha Erginer\'le yollarını ayıran Denizlispor, cumartesi günü Elazığspor deplasmanına Sportif Direktör Bülent Ertuğrul yönetiminde çıkacak. Denizlispor\'da Erginer\'in ayrılığı sonrası futbolcuları antrenmanlarda çalıştıran Bülent Ertuğrul ve eski futbolculardan Mustafa Keçeli, Elazığ mücadelesinde de takımı yönetecek.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, teknik direktörlük görevi için 4-5 isimle görüşme yapıldığını, Elazığspor maçının sonucuna göre bir adım atacaklarını belirtti. Listedeki isimler arasında yer alan Metin Diyadin\'in yönetimin teklifini kabul etmediği öğrenildi. Elazığ maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Bülent Ertuğrul, \"Önümüzde iki deplasmanı var, ardından Ümraniyespor ile evimizde oynayacağız. Bu 3 maçtan en az 5 puan almak istiyoruz\" dedi.