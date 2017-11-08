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Spor

Denizlispor en çok sarı kart gören ekipler arısında

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de evinde Altınordu'yu 2-0 yenerek düşme hattından kurtulan ve milli maç arasına moralli giren Denizlispor, geride kalan 11 haftada en çok sarı kart gören ekiplerden biri oldu

08 Kasım 2017 17:46

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de evinde Altınordu\'yu 2-0 yenerek düşme hattından kurtulan ve milli maç arasına moralli giren Denizlispor, geride kalan 11 haftada en çok sarı kart gören ekiplerden biri oldu. Yeşil-siyahlı ekipte forma giyen futbolculara hakemler şimdiye kadar 38 kez sarı kart gösterirken, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırdı. Maç başına ortalama 3.5 sarı kart gören Denizlispor\'a İstanbulspor, Eskişehirspor, Manisaspor ve Adana Demirspor randevularında 5\'er sarı gösterildi.
Daha önce Sankoh, Ömer Alp, Taşkın ve Yasin\'in birer kez sarı kart cezalısı durumuna düştüğü yeşil-siyahlılarda Kappel, Barış, Moritz ve Ziya ile birlikte kırmızı kart cezalısı Kerem Can sarı kart sınırında yer alıyor. Sınırdaki 4 futbolcu Ankaragücü deplasmanında kart görmeleri halinde iç sahadaki Balıkesirspor Baltok randevusunda forma giyemeyecek. Hiçbir maça tam kadro çıkamadıklarını söyleyen Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, futbolcuların dikkatli olmasını istedi. 
YARDIM KAMPANYASI
Denizlispor Yönetimi taraftarların isteği üzerine yardım kampanyası başlattı. Kampanyada bağış yapanlar kulubün sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Kampanyaya 500 TL ve üzeri bağış yapanlara forma, 1000 TL ve üzeri bağış yapanlara forma ve bu sezon kalan iç saha maçlarını kapsayan kombine bilet verilecek. Kombineler B ve D üst tribünden olacak.

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