Denizlispor emin adımlarla

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ikinci yarının ilk maçında zirve yolundaki en önemli rakiplerinden Gazişehir Gaziantep\'i deplasmanda Ziya\'nın golüyle 1-0 yenen Denizlispor, Süper Lig yürüyüşünde dev bir adım attı.

Bu galibiyetle 39 puana yükselip ikinci sıradaki yerini koruyan yeşil-siyahlılar, rakibine 8 puan fark attı. Teknik direktör Yücel İldiz, Denizlispor\'un başında çıktığı 10\'uncu maçında da yenilgi yüzü görmeyip müthiş bir istatistiğe imza attı. Denizlispor\'la 8 galibiyet, 2 beraberlik alan deneyimli teknik adam, Ege ekibini şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline getirdi. Gazişehir deplasmanından 3 puanı çok istediklerini vurgulayan Yücel İldiz, \"Maçın başından sonuna kadar galibiyete inanmıştık. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz\" açıklamasını yaptı.

Camia olarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ve bunu başardıklarını belirten İldiz, \"Devre arasına çok iyi bir konumda girmiştik. İkinci yarıya ise çok zor bir deplasman maçıyla başladık. Bu müsabakanın sonucu tüm takımları etkiliyordu. Biz buraya kazanmaya gelmiştik, sadece puan alma düşüncesinde olsak maçı kaybedebilirdik. İlk yarı çok pozisyon vermedik ve golü bulduk. İkinci yarıda da istediğimiz gibi bir oyun sergiledik. Gazişehir takımını tebrik ediyorum\" yorumunu yaptı.

Denizlispor\'un Ankaragücü\'nden transfer ettiği golcü Kehinde ile Balıkesirspor\'dan kadrosuna dahil ettiği Oğuz Yılmaz, lisansları çıkmasına rağmen maçta kadroda yer almadı. 2010 yılından bu yana hasret kaldığı Süper Lig yolunda dev bir adım atan Denizli, bir kanat oyuncusu daha alarak transferi noktalamak istiyor.