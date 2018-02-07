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Spor

Denizlispor, Elazığspor maçına sportif direktör Ertuğrul ile hazırlanıyor

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayıran Denizlispor'u cumartesi günü Elazığspor'la deplasmanda oynanacak maça sportif direktör Bülent Ertuğrul ve eski futbolculardan Mustafa Keçeli hazırlıy

07 Şubat 2018 19:48

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayıran Denizlispor\'u cumartesi günü Elazığspor\'la deplasmanda oynanacak maça sportif direktör Bülent Ertuğrul ve eski futbolculardan Mustafa Keçeli hazırlıyor. Sportif direktör Ertuğrul, iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, \"Kısa süreçte görevimizi en iyi şekilde yapıp Elazığspor maçından puan ve puanlarla dönmek zorundayız. Artık makas daralıyor. Her hafta final niteliğinde. 14 final maçımız var bu da onlardan biri. Kazanmak istiyoruz. Takıma inancımız tam. El birliği ile bu takımı layık olduğu yere getireceğimize inanıyoruz\" dedi.
Başkan Mustafa Üstek ise teknik direktör arayışlarına başladıklarını hatırlatıp, \"Görüşmelerimiz sürüyor. Belirlediğimiz isimler var. Anlaşma zemini arayacağız. En doğru kararı vermeye çalışıyoruz\" diye konuştu. 

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