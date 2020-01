Denizlispor-Elazığspor: 2-3

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLAR: Alper Çetin (x), Ata Yıldırım (x), Bilal Gölen (x)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xx)- Taşkın (xx), Ömer Alp (x), Taha Can (x), Kerem Can (xx), Cihan (x), Berkan (xx) (Dk. 71 Hüseyin Atakan xx), Sankoh (xx) (Dk. 46 Burak xx), Barış (xxx), Moritz (x) (Dk. 45 Şevki x), Yasin (x)

ELAZIĞSPOR: Soner (xx)- Adem (xx), Mehmet (xx), Erman (xx), Onur (xx), Tom (xxx), Alpaslan (xx), Bjarnason (xx), Sarpong (xx) (Dk. 77 Berk xx), Tatos (xxx) (Dk.90 Kadir), Mertan (xx) (Dk. 81 Soares x)

GOLLER: Dk.38, 61 Tom, Dk.87 Tatos (Elazığspor), Dk.77, 88 Barış (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Moritz, Ömer Alp, Kerem Can (Denizlispor) Mertan, Tatos (Elazığspor)

TFF 1\'inci Lig\'in ilk 3 haftasında sadece 1 puan toplayabilen Denizlispor evinde Elazığspor\'a da mağlup oldu: 2-3.

Maçın 38 dakikasında Tom\'un golüyle 1-0 geriye düşen ve soyunma odasına bu skorla giden yeşil siyahlılar, 61\'inci dakikada Brezilyalı futbolcuya yine engel olamadı: 0-2. Barış\'ın 77\'nci dakikada attığı golle umutlanan Denizlispor, 87\'nci dakikada bu kez Tatos\'un golüyle yıkıldı: 1-3. Elazığspor\'un golünden 1 dakika sonra bir kez daha Barış\'la farkı 1\'e indiren Denizlispor tüm çabalarına rağmen yenilgiden kurtulamadı ve son sıradan kurtulamadı.

13. dakikada Elazığspor savunmasının topla çıkmaya çalıştığı sırada araya girerek topu kapan Barış, ceza sahası önünde şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

29. dakikada Moritz’in kullandığı kornerde Taşkın’ın indirdiği topa altıpas üzerinde kafa vuruşunu yapan Taha Can pozisyondan sonuç alamadı.

38. dakikada Elazığspor öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Kerem Can topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Tom, topu ağlara gönderdi. 0-1.

61. dakikada fark 2\'ye çıktı. Adem’in yerden pasında topla buluşan Tom, aşırtma bir vuruşla fileleri sarstı: 0-2.

77. dakikada Denizlispor umutlandı. Kerem Can ortaladı, savunmanın dokunamadığı topa Barış sert vurarak ağlara gönderdi. 2-1.

87. dakikada Elazığspor bir kez daha sevindi. Tom sağ kanattan topu Tatos’a aktardı. Ceza sahası yayında topla buluşan Tatos’un plase vuruşunda ağlara gitti: 1-3.

88. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış, rakibini çalışlayarak çok sert vurup skoru belirledi: 2-3

