Denizlispor'da Prosinecki ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Denizlispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 puan toplayan ve son sıralardan kurtulamayan Yukatel Denizlispor yönetimi, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayırma kararı aldı.



Fanatik'in haberine göre; Denizlispor Kulübü ile Prosinecki arasında fesih şartlarının görüşüldüğü öğrenildi. Ayrılığın kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı son maçta da Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.