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Spor

Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

04 Temmuz 2020 14:54

Süper Lig takımlarından Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Denizlispor, pandemi sonrası oynanan 4 maçtan 1 puan çıkarabilmişti.

Denizli ekibi, bu sezon Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek’in ardından Bülent Uygun ile yollarını ayırarak 3. teknik direktöre veda etmiş oldu.

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