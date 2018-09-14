Denizlispor Başkanı Üstek: "Kongrede adaylar olacak"

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da 20 Eylül\'de gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda adaylığını koymayacağını açıklayan başkan Mustafa Üstek kulübün sahipsiz kalmayacağını söyledi.

Perşembe günü yapılacak seçimde birden fazla başkan adayının çıkacağını belirten Üstek, \"Adaylarımız var ama ben yokum. Aday olacaksam zaten kongre kararı almazdım. Bir başkası bayrağı devralacaktır. Artık kulüp başkanlığı yapmak sağlığımı olumsuz etkiliyor, stresi kaldıramıyorum\" dedi.

Genel kurulda aday çıkmaması halinde ise kendi içlerinden birinin başkanlık görevini devralacağını ifade eden Mustafa Üstek, \"Ben yönetimde devam edecek olsam dahi başkanlık görevini yapmam. Aramızdan biri başkan olur ve ben de desteğimi veririm. Maddiyatı da karşılarız\" ifadelerini kullandı.

Üstek, ulusal kulüp lisansı konusunda da açıklama yaparak, \"Pazartesi günü 3 puanımızın silinmemesi için 1 milyon TL ödeme yapacağız. Camiadan destek alacağız\" cümlelerini kurdu.