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Spor

Denizlispor Başkanı Üstek, oyunculara teşekkür etti

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk galibiyetini Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek aldıktan sonra Hatayspor maçı öncesi bayram izni yapmayan Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, oyunculara teşekkür etti

23 Ağustos 2018 15:49

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de sezonun ilk galibiyetini Adana Demirspor\'u deplasmanda 1-0 yenerek aldıktan sonra Hatayspor maçı öncesi bayram izni yapmayan Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, oyunculara teşekkür etti. 
Haluk Ulusoy Tesisleri\'nde antrenman öncesi düzenlenen törenle bayramlaşan yeşil-siyahlılarda Başkan Üstek, futbolculara yaptığı konuşmada, \"Bu bayram gününde sevdiklerinizden ve ailenizden uzakta geçirdiğiniz için üzgünüz ancak bizler de birer aileyiz. Adana Demirspor galibiyeti ile bizlere erken bayram yaşattınız ve bayram neşemizi ikiye katladınız. Hatayspor maçını da kazanarak çıkışınızı sürdüreceğinize inanıyorum. Hepinizin bayramını tekrar tekrar kutluyorum\" dedi.

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