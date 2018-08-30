Denizlispor Başkanı Üstek: "Transferi bitirdik"

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazar günü Altınordu ile Bornova Stadı\'nda kozlarını paylaşacak Denizlispor\'da Başkan Mustafa Üstek transfer defterini kapadıklarını söyledi.

Son olarak Kazakistan\'ın Irtysh Pavlodar takımından Nijeryalı golcü Gbolahan Salami\'yi kadrolarına dahil ettiklerini hatırlatan Üstek, \"Salami\'yle resmi imzalar atıldı. Yaz dönemi için son takviyemizi gerçekleştirdik. Biz iyi bir takım kurduk. Bu lig için yeterliyiz. Hedefimize ulaşmak için sadece taraftarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Takviyeye gerek duyarsak artık devre arasında çalışmalarımıza başlarız\" dedi.