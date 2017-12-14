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Spor

Denizlispor Anmar ile anlaşıp, FIFA dosyasını kapattı

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, 268 bin Euro borçlu olduğu eski futbolcusu Anmar Almubaraki ile anlaşma sağlayıp son FIFA dosyasını da kapattı

14 Aralık 2017 17:54

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, 268 bin Euro borçlu olduğu eski futbolcusu Anmar Almubaraki ile anlaşma sağlayıp son FIFA dosyasını da kapattı.
Yeşil-siyahlılarda 2015-16 sezonunda forma giyen Iraklı futbolcuya alacağının 18 Aralık\'a kadar ödeneceği açıklandı. Yabancı futbolcu borçları yüzünden ceza almaktan kurtulduklarını belirten Başkan Mustafa Üstek, \"Kulübümüz için önemli bir adım attık. FIFA\'da bulunan tüm dosyalarımızı kapattığımız için mutluyuz. Bundan sonra kulübümüz yabancı futbolcu sorunları ile anılmayacak, transfer yasakları ve puan silme gibi konularla gündeme gelmeyecek. Tek hedefimiz geleceğe umutla bakan Denizlispor\'u inşa etmek\" dedi.

 

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