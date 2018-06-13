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Spor

Denizlispor Alperen'e talip

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için listesine birçok isim alan Denizlispor, geçen sezonun ikinci yarısında Akhisarspor'dan kiraladığı Alperen Babacan'ı yeniden takımda görmek istiyor

13 Haziran 2018 16:20

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için listesine birçok isim alan Denizlispor, geçen sezonun ikinci yarısında Akhisarspor\'dan kiraladığı Alperen Babacan\'ı yeniden takımda görmek istiyor. 
Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon başında 2021 yılına kadar Akhisarspor\'a transfer olmuştu. Defansın sağı için birçok adayla görüşen Denizlispor\'un listesinde Balıkesirspor\'dan Uğur Aygören\'in de olduğu iddia edildi. İç transferde sözleşmesi biten Kappel\'le anlaşamayan, Atakan\'ı Altınordu\'ya uğurlayan yeşil-siyahlı ekip, son teklifi yaptığı Aissati\'den haber bekliyor. 
Denizlispor\'da Canberk, Hasan, Lazic, Asil Kaan, Barış ve Eze de takımdan ayrılmıştı.
 

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