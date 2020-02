Denizlispor-Adanaspor: 4-2

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Kaya (xx), Habip Tiryaki (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) - Alperen (xxx), Taha Can (xx), Abdülkerim (xx), Kerem Can (xxx), Aissaiti (xxx) (Dk. 90 Tisdell), Deniz (xxx) (Dk. 89 Burak Altıparmak), Mbamba (xxx) Burak Çalık (xxxx), Recep (xxx), Mehmet Akyüz (xxxx) (Dk. 77 Muhammet xx)

ADANASPOR: Karacic (x) - Göksu (x), Veli (xx), Hakan (x) (Dk. 68 Doğanay x), Ahmet (xx), Kenan (xx), Bilal (x) (Dk. 78 Feczesin x), Onur (xx), Özkan (xx), Andaç (x) (Dk. 46 Abdülkadir x), Eren (x)

GOLLER: Dk. 2 ve 72 Burak Çalık, Dk. 35 Mehmet Akyüz, Dk. 90+2 Kerem Can (Denizlispor), Dk. 10 Veli, Dk. 90+3 Feczesin (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Taha Can (Denizlispor), Veli, Ahmet (Adanaspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de zirve mücadelesi veren Denizlispor 11\'inci haftada evinde Adanaspor\'u 4-2 mağlup etti.

Üst üste 3\'üncü kez son 7 maçta ise 6 galibiyet alan yeşil-siyahlı ekip 22 puana ulaşarak 3\'üncü sıradaki yerini korudu. Denizlisporlu futbolcular, maç sonrası sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı. Adana temsilcisi ise 13 puanda kaldı.

Denizlispor\'da ilk golünü 2\'nci dakikada atan Burak Çalık, golün ardından sevincini tribündeki babasının elini öperek yaşadı. 10\'uncu dakikada Veli\'yle skora denge getiren Adanaspor karşısında yeşil siyahlı ekip, 35\'inci dakikada Mehmet Akyüz\'le tekrar öne geçti. 72\'nci dakikada Burak Çalık, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 90+2\'nci dakikada Kerem Can skoru 4-1 getirdi. Son sözü ise 90+3\'üncü dakikada Adanaspor\'dan Feczesin söyledi: 4-2.

2\'nci dakikada Denizlispor öne geçti. Recep\'in ara pasına hareketlenen Mehmet Akyüz, ceza sahası içinde son çizgiye inerek pasını verdi. Topla buluşan Burak Çalık meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

10\'uncu dakikada Adanaspor\'un kazandığı köşe vuruşunda Hakan\'ın ceza sahası içine kestiği ortada topa iyi yükselen Veli kafayı vurdu ve top ağlara gitti: 1-1.

35\'nci dakikada sağ kanattan Aissaiti\'nin pasında ceza sahasındaki Mehmet Akyüz, düzgün bir vuruşla kaleci Karacic\'i avladı: 2-1.

55\'inci dakikada Recep Niyaz\'ın sert şutunda top üst direkten auta çıktı.

72\'nci dakikada Denizlispor kontratağında Mehmet Akyüz, topu sol kanattaki Burak Çalık\'a aktardı. Burak, ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

90+2\'nci dakikada sağ çaprazdan Denizlisporlu Kerem Can şık bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-1

90+3\'üncü dakikada konuk ekipten Ahmet\'in sağdan ortasında Fechezin\'in topu kafayla filelere yolladı: 4-2.