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Spor

Denizlispor'a transfer yasağı getirildi

11 Ekim 2021 18:14

Denizlispor'un geçen sezon dünya yıldızı transferi olarak duyurduğu Sırp defans oyuncusu Neven Subotic, yeşil siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi.

Leven SuboticDenizlispor
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