Denizlispor 52 yaşında

DENİZLİ, (DHA)

Samim Gök başkanlığında 26 Mayıs 1966 tarihinde kurulan Denizlispor, kuruluşunun 52\'nci yılını kutladı.

Başkan Mustafa Üstek, kulübün kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Üstek\'in mesajında, \"Bundan 52 yıl önce Dr. Samim Gök başkanlığında kurulan, tarihi boyunca pek çok başarıya imza atmış yeşil-siyahlı kulübümüzün 52\'nci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Unutulmamalıdır ki Denizlispor bu şehrin en önemli değerlerinden biridir. Bu şanlı kulübümüzün en büyük değerleri olan taraftarlarımızın ve camiamızın dört gözle beklediği başarılar en yakın zamanda gelecektir. Tüm Denizli halkının kulübümüzü tek yürek olarak desteklediği ve şanlı tarihimizdeki başarıların yeniden yakalanacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor, bu başarıların üstüne çıkıp daha güzel günler göreceğimize yürekten inanıyorum\" dedi.

KONGREDE İLK TARİH YARIN

Denizlispor\'da genel kurulun ilk günü yarın. Denizli Atatürk Stadı Basın Toplantı Salonu\'nda saat 14.00\'te başlaması gereken kongrede yasal çoğunluğun sağlanması zor olduğu için genel kurulun 3 Haziran Pazar günü aynı salonda aynı saatte yapılması bekleniyor. Henüz başkan adayının çıkmadığı yeşil-siyahlılarda yeniden aday olmayacağını açıklayan Mustafa Üstek\'i ikna etme çalışmaları sürüyor.

