Denizlispor - Hatayspor: 0-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Erkan Akbulut (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx)

DENİZLİSPOR: Stachhowiak (xx) - Muhammed Himmet (x), Alperen (xx), Abdülkerim (xx), Kerem Can (xx), Burak Altıparmak (xx), Recep xx (Dk. 77 Cihan x), Tisdell (xx) (Dk. 64 Deniz x), Aissati (xx), Burak Çalık (xx), Mehmet Akyüz xx (Dk. 85 Seddar)

HATAYSPOR : Akın (xx) - Murat (xxx), Yusuf (xxx), Sadi (xxx), Yılmaz (xx), Kubilay (xx), Mesut (xx), Sinan (xx), Caner Hüseyin (xx), Tom xx (Dk. 76 Korkishko x), Selim xx (Dk. 90 Buğra)

SARI KARTLAR : Kerem Can, Aissati, Deniz (Denizlispor) - Tom, Murat (Hatayspor)

Spor Toto 1\'inci Lig 3\'üncü hafta mücadelesinde Denizlispor, ligin yeni ekibi Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligin ilk haftasında kendi evinde Gazişehir’e tek golle mağlup olan, geçen hafta ise Adana Demirspor’u deplasmanda mağlup eden yeşil siyahlılar, taraftarlarının karşısına çıktığı ikinci maçta evinde galip gelemedi. Her iki takımın da karşılıklı atakları golle sonuçlanmayınca maç başladığı gibi 0-0 berabere bitti.

2\'nci dakikada Denizlispor’un gelişen atağında Tisdell’in sert vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

14\'üncü dakikada orta sahada yapılan pas hatasında topu kapan Sinan, ceza alanı içine girerek yerden çektiği sert şutta kaleci topu güçlükle yakaladı.

17\'nci dakikada Recep Niyaz, orta sahada kaptığı topla iki rakibini geçerek ceza yayının önünde vurduğu sert şutta kaleci topu kornere çeldi.

43\'üncü dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Caner’in vurduğu top, kendi oyuncularına çarparak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

58\'inci dakikada Kerem Can’ın iyi ortasında kafayla topa çıkan Mehmet Akyüz’ün vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

86\'ncı dakikada Burak’ın ara pasında topla buluşan Seddar kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci erken müdahelesiyle topu uzaklaştırdı.

Maçta başka pozisyon olmayınca Denizlispor evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

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