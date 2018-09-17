Denizlispor - Eskişehirspor: 4-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Soner Maraş (xx), Bersan Duran (xx)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xx) - Burak Altıparmak (xx), Taha Can (xx), Abdülkerim (xxx), Kerem Can (xx), Deniz (xx), Aissati (xxx), Burak Çalık (xxx) (Dk. 82 Tisdell), Recep (xx) (Dk. 64 Furkan xx), Ziya (xxx), Seddar (x) (Dk. 46 Mehmet Akyüz xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (x) - Semih (xx), Bedirhan (x), Mehmet Feyzi (x), Furkan (x), Mehmet Özcan (xx), Mevlüt (xx), İbrahim (x), İsmail (xx), Talha (x) (Dk. 69 Tolga x), Fıratcan (x) (Dk. 77 Kağan x)

GOLLER: Dk. 14 Ziya, Dk. 52 Aissaiti, Dk. 65 Abdülkerim, Dk. 74 Mehmet Akyüz (Denizlispor) - Dk. 34 Mehmet Feyzi (Eskişehirspor)

SARI KART: Recep (Denizlispor)

Spor Toto 1\'inci Lig’de ilk 4 maçı 4 puanla geçen Denizlispor, ikinci galibiyetini Eskişehirspor’u 4-1 yenerek aldı çıkışa geçti. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlıların gollerini 14\'üncü dakikada Ziya, 52\'nci dakikada Aissati, 66\'ncı dakikada Aissati ve 74\'üncü dakikada Mehmet Akyüz attı. Konuk Eskişehirspor’un tek golü 34\'üncü dakikada Mehmet Feyzi’den geldi. Maçı yaklaşık 4 bin Denizlisporlu, 600 Eskişehirspor taraftarı izledi. Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, son alınan 4-0’lık Altınordu maçının ardından kadroda önemli değişiklikler yaptı. Yeşil-siyahlılarda kaleci Stackhowiak ve Alperen kadroda yer bulamazken, Mehmet Akyüz karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Mehmet Akyüz’ün yerine genç futbolcu Seddar ilk 11’de başladı. Ev sahibi Denizlispor bu skorla sezonun ilk iç saha galibiyetini yaşadı.

5\'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında topla buluşan İbrahim’in ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.

14\'üncü dakikada gelişen Denizlispor atağında, Aissaiti’nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ziya, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

34\'üncü dakikada skor eşitlendi. Denizlispor’un kaptırdığı topta kontra atağa çıkan Eskişehirspor’da İbrahim, ceza sahası içindeki Mehmet Feyzi’ye gönderdi. Mehmet Feyzi’nin vuruşuyla top ağlara giderken, Eskişehirspor maçta eşitliği yakaladı: 1-1.

44\'üncü dakikada Recep, ceza yayı üzerindeki Deniz’e bıraktı. Deniz’in yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.

52\'nci dakika ev sahibi yine öne geçti. Recep’in savunma arkasına gönderdiği topta Aissati’nin göğsüyle kontrol edip çektiği şut filelerle buluştu: 2-1.

65\'inci dakikada Denizlispor’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde top Abdülkerim’in önünde kaldı. Abdülkerim’in vuruşu ağlara gitti, yeşil-siyahlılar maçta 2 farklı üstünlüğü yakaladı: 3-1.

74\'üncü dakikada Burak sol kanattan çizgiye inerek topu ceza sahası içindeki Ziya’ya aktardı. Ziya’nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz topu ağlara gönderdi: 4-1.

80\'inci dakikada Mehmet Özcan ceza yayı üzerinde şunu çekti. Kaleci Asil topu güçlükle kornere çeldi.

Maç bu skorla bitti.