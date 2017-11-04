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Spor

Denizlispor - Altınordu maçının ardından

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) TFF 1

04 Kasım 2017 21:00

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de Altınordu\'yu eksik kalmasına rağmen 2-0 mağlup eden Denizlispor\'da Teknik Direktör Reha Erginer, bugün 3 puandan daha fazlasını kazandıklarını söyledi.
\"Bu galibiyet tamemen oyuncuların eseri\" diyen Erginer, \"10 kişi oynadığımız 60 dakika boyunca çok iyi bir performans gösterdiler. Bu sürede takım savunmasını daha iyi yaptık. Eksik kalmadan önce savunmada hatalarımız vardı, rakibe pozisyon verdik. Bu maçta duran toptan gol atacağımızı biliyorduk. Hafta içi 1 gün tamamen duran toplara çalıştık. Bu maçta sadece 3 puan veya prim değil, çok daha önemli kazançlarımız var. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum\" dedi.
\"KALECİYİ GEÇEMEDİK\"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Erdoğlu ise, Denizlispor kalecisi Asil Kaan\'ı geçemediklerini dile getirdi.
Eroğlu, Ege derbisi sonrası, \"Buraya kazanmaya gelmiştik. İlk yarı birçok pozisyonu değerlendiremedik. Rakip 10 kişi kalınca kenetlendi. Biz bu kenetlenmeyi çözemedik. Kaleciyi geçemedik. Duran toplardan 2 gol yedik. Yenildiğimiz için üzgünüz ancak yolumuza devam edeceğiz\" diye konuştu.

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