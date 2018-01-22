Denizlispor - Adanaspor: 3-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Orkun Aktaş (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

DENİZLİSPOR: Asil (xx) – Canberk (xxx), Burak (xx), Cenk (xxx), Alperen (xx), Keremcan (xxx), Ziya (xx), Cihan (xx) (Dk. 68 İsmail Haktan xxx), Hasan (xx) (Dk. 64 Berkan xxxx), Barış (xxx) (Dk. 87 Taşkın), Kappel (xx)

ADANASPOR: İrfancan (x) – Gökhan (x), Onur (xx), Renan (x), Didi (xx), Oğuzhan (x), Tevfik (x) (Dk. 62 Bahattin x), Koman (x) (Dk. 80 Berkan), Roni (xx), Bekir (x), Gueye (x) (Dk. 86 Ahmet)

GOLLER: Dk. 45 Barış, Dk. 71 - Dk. 78 Berkan (Denizlispor) - Dk. 74 Bahattin (Adanaspor)

SAR KARTLAR: Kappel, Berkan (Denizlispor) - Gökhan, Roni (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Gökhan (Adanaspor)

TFF 1\'inci Lig’de düşme potasında yer alan Denizlispor, üst sıraları hedefleyen Adanaspor’u evinde 3-1 yenerek ikinci yarıya güzel bir başlangıç yaptı. Maçın 45\'inci dakikasında Barış’ın golüyle öne geçen yeşil-siyahlılar 71\'inci ve 78\'inci dakikalarda Berkan’ın golleriyle 3 puana uzandı. Konuk Adanaspor’da 74’te Bahattin’in golü mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla 17 puana yükselen Horoz, gelecek haftalar için umut verirken, 26 puanda kalan Adanaspor ise Play-Off potasından çıktı.

13\'üncü dakikada gelişen Denizlispor atağında Kappel sağ çaprazdan sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci İrfancan topu iki hamlede kontrolü altına aldı.

19\'uncu dakikada Denizlispor yine etkili geldi. Keremcan’ın sol taraftan yaptığı orta Kappel’in önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun vuruşunda top yan ağlara takıldı.

34\'üncü dakikada Adanaspor Roni ile etkili oldu. Brezilyalı futbolcunun sağ çaprazdan şutunu Asil kurtardı.

45\'inci dakikada Denizlispor’un golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Ziya’nın ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Barış topu ağlara gönderdi: 1-0.

61\'inci dakikada Didi’nin uzaktan sert şutu az farkla üstten auta gitti.

71\'inci dakikada Denizlispor golleri ikiledi. Sağ kanattan İsmail Haktan ceza sahasına etkili ortaladı. İyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Berkan Afşarlı topu filelerle buluşturdu: 2-0.

74\'üncü dakikada Adanaspor umutlandı. Oğuzhan’ın ortasında kafa vuruşunu yapan Bahattin kaleci Asil’i avladı: 2-1.

75\'inci dakikada Adanaspor’da Gökhan ikinci sarıdan kırmızı gördü, oyun dışında kaldı.

78\'inci dakikada Denizlispor skoru belirledi. İsmail Haktan’ın pasında ceza sahasına koşu yapan Berkan gelişine vurarak topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Maç, Denizlispor\'un 3-1\'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.